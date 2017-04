MINSK, Biélorussie — Le Bélarus a causé une surprise en défaisant la Suisse 3-2, dimanche, pour atteindre la finale de la Fed Cup de tennis féminin pour la première fois de son histoire.

Classée 125e au monde, Aryna Sabalenka a procuré au Bélarus une insurmontable avance de 3-1 dans le duel trois de cinq entre les deux nations à la suite d’une victoire de 6-3, 2-6, 6-4 contre Viktorija Golubic.

Les Suissesses Martina Hingis et Belinda Bencic ont ensuite gagné un match de double qui n’avait plus d’importance, 6-0, 6-1, contre Olga Govortsova et Vera Lapko

En finale, en novembre, le Bélarus affrontera la République tchèque ou les États-Unis.

Le Bélarus devrait alors pouvoir compter sur les services de l’ancienne numéro un mondiale Victoria Azarenka, qui s’est retirée temporairement des courts pour élever son premier enfant.

Avec l’absence d’Azarenka, le Bélarus a dû se tourner vers Aliaksandra Sasnovich, 96e au monde, à titre de leader de sa délégation.

Sasnovich a bien répondu au défi en battant Golubic 6-3, 5-7, 7-5 samedi, puis Timea Bacsinszky, 6-2, 7-6 (2) lors du premier match de la journée, dimanche.

La Suisse espérait atteindre la finale de la Fed Cup pour la deuxième fois de son histoire. Hingis avait participé à la finale de 1998, contre l’Espagne, gagnant deux matchs en simple avant de s’incliner lors du duel décisif, en double.

Quant à Azarenka, elle a assisté aux matchs avec les membres de l’équipe biélorusse et s’est joint aux célébrations. Elle a cependant reçu un coup de pied accidentel au visage de Sabalenka, lorsque celle-ci a été soulevée de terre par ses coéquipières.

Azarenka a paru surprise, mais a pris le tout sans broncher.

«Tout est correct, a-t-elle écrit sur son compte Twitter. On se verra en finale!»