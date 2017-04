CINCINNATI — Bronson Arroyo a offert sa meilleure performance depuis son retour au jeu après une longue inactivité et il a permis aux Reds de Cincinnati d’avoir le dessus 7-5 face aux Cubs de Chicago, dimanche.

Arroyo (2-2) n’a alloué que trois coups sûrs et deux points en six manches de travail. Il a concédé un circuit de deux points à Anthony Rizzo — son troisième de la série — et a retiré sept frappeurs sur des prises pour la première fois depuis le 13 mai 2014. Le droitier a eu besoin de plus de deux ans pour se remettre d’une intervention chirurgicale.

Raisesl Iglesias a concédé deux points en neuvième avant de permettre aux Reds de remporter une troisième victoire lors de leur séjour de dix matchs à domicile.

Un double de Patrick Kivlehan, alors que les sentiers étaient remplis, a donné le ton à une sixième manche de quatre points aux dépens de John Lackey (1-3).

Braves 2 Phillies 5

Cesar Hernandez, Aaron Altherr et Odubel Herrera ont frappé trois circuits consécutifs en huitième, Zach Eflin a offert une bonne performance durant sept manches et les Phillies de Philadelphie ont battu les Braves d’Atlanta 5-2, pour compléter un balayage de leur série de trois parties.

Matt Kemp a claqué une longue balle pour les Braves, qui ont perdu six matchs d’affilée après en avoir connu une séquence de cinq victoires.

Le frappeur substitut Michael Saunders a frappé une double du côté droit aux dépens du releveur Arodys Vizcaino (1-1). Hernandez a suivi avec son quatrième circuit de la saison pour donner les devants 3-1 aux Phillies.

Altherr a ensuite envoyé le lancer suivant au-delà de la clôture du champ centre droit. Ian Krol est venu en relève à Vizcaino. Herrera en a profité pour cogner la troisième longue balle de la manche pour creuser l’écart 5-1.

Eflin a accordé trois coups sûrs et un point en sept manches de travail, à son deuxième départ en remplacement du droitier Clay Buchholz.

Joey Rodriguez (1-0) a obtenu deux retraits en huitième pour se mériter la victoire. Hector Neris a terminé la rencontre en accordant un point alors que les sentiers étaient remplis.

Yankees 1 Pirates 2

Ivan Nova a savouré une douce revanche contre son ancienne équipe, limitant les Yankees de New York à quatre coups sûrs en sept manches, et les Pirates de Pittsburgh ont arraché une victoire de 2-1.

Nova (2-2) a réussi sept retraits sur des prises, un sommet personnel cette saison, et n’a concédé qu’un but sur balles. Sa seule erreur aura été d’accorder un circuit à Jacoby Ellsbury en septième manche.

Tony Watson a mérité un sixième sauvetage, après s’être sorti d’impasse alors qu’il y avait un retrait et trois coureurs sur les sentiers en neuvième manche.

Andrew McCutchen a mené l’attaque des Pirates en atteignant les buts en deux occasions, et croisant le marbre à la suite d’un double de Gregory Polanco contre Jordan Montgomery (1-1). David Freese a ajouté un ballon sacrifice.

À son quatrième départ en carrière, Montgomery a inscrit cinq retraits sur des prises et donné deux buts sur balles.