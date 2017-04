ST. PETERSBURG, Fla. — Brian McCann et Yuli Gurriel ont tous les deux frappé des simples d’un point en dixième manche et les Astros de Houston ont comblé un déficit de quatre points pour vaincre les Rays de Tampa Bay 6-4, dimanche.

Ryan Garton (0-1) a concédé un but sur balle à Carlos Beltran en 10e manche, qui a atteint le deuxième but sur le simple de Jose Altuve. Après avoir atteint le troisième but sur le ballon-sacrifice de Carlos Correa, Beltran croisé le marbre pour briser l’égalité (5-4) sur le simple de McCann.

Le simple de Gurriel a permis aux Astros de prendre les devants 6-4.

Luke Gregerson (1-1) n’a accordé aucun point en neuvième manche, avant que Ken Giles n’obtienne trois retraits en pour récolter son cinquième sauvetage de la saison.

Les Astros ont égalé la marque (4-4) sur un ballon-sacrifice frappé par Evan Gattis.

Brad Miller a réussi un triple d’un point, Steven Souza Jr. a frappé un circuit de deux points et Jesus Sucre a ajouté un simple d’un point pour permettre aux Rays de prendre les devants 4-0 en première manche.