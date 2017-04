TORONTO — Marcus Johansson a marqué son deuxième but de la rencontre à 6:31 en prolongation et les Capitals de Washington ont éliminé les Maple Leafs de Toronto en six matchs, ponctuant le tout avec un gain de 2-1.

Au second tour des séries, les Capitals affronteront les Penguins de Pittsburgh, les champions en titre de la coupe Stanley.

Auston Matthews des Leafs a marqué le premier but à 7:45 au troisième vingt.

Quelques minutes plus tard, Johansson a créé l’égalité et les deux équipes ont eu besoin d’une période supplémentaire, où le Suédois a envoyé Toronto en vacances en convertissant le rebond d’un tir de Justin Williams.

Johansson n’avait pas marqué dans les cinq premiers matches de la confrontation.