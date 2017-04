NEW YORK — Les Oilers d’Edmonton vont amorcer le deuxième tour des séries de la LNH mercredi à Anaheim, face aux Ducks.

Du côté des Sénateurs, ça débutera jeudi à Ottawa, contre les Rangers de New York.

Les Sénateurs ont écarté les Bruins de Boston en six matches. Edmonton a pris le même temps pour se défaire des Sharks de San Jose.

Le Centre Canadian Tire accueillera les matches 1 et 2 jeudi et samedi. Les deux rencontres suivantes auront lieu au Madison Square Garden.

Edmonton jouera au Honda Center mercredi et vendredi. Rogers Place sera le théâtre des matches trois et quatre.

New York a éliminé le Canadien de Montréal en six affrontements; Anaheim a balayé les Flames de Calgary Flames in four.

Se mesurant aux Penguins de Pittsburgh, les Capitals de Washington seront les hôtes des matches 1 et 2 jeudi et samedi.

Les Caps ont disposé des Maple Leafs de Toronto en six matches.

Dans l’autre demi-finale de l’Ouest, St. Louis et Nashville vont croiser le fer à compter de mercredi.

Globalement, pas moins de 18 matches du premier tour ont nécessité de la prolongation – un record de la LNH.

Aucune série n’a eu besoin d’un match ultime, et ce pour la première fois depuis 2001.