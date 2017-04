NEW YORK — Daniel Murphy a frappé un grand chelem en première manche contre son ancien club et les Nationals ont gagné un septième match de suite, Washington ayant eu raison des Mets de New York 6-3, dimanche.

Ryan Zimmerman a ajouté un circuit de deux points pour les Nats.

Michael Conforto et Neil Walker ont frappé la longue balle pour les Mets, qui subissaient un quatrième revers de suite.

Max Scherzer (3-1) a été très solide en huit manches, retirant neuf frappeurs au bâton et permettant un seul but sur balles. Il a permis trois points et cinq coups sûrs.

Koda Glover a récolté un deuxième sauvetage en deux jours.

Zack Wheeler (1-2) a concédé quatre points et quatre coups sûrs en sept manches. Il a disposé de six frappeurs au bâton et a donné deux buts sur balles.