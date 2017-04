MANCHESTER, Royaume-Uni — Zlatan Ibrahimovic nourrit la conviction que son illustre carrière ne se terminera pas sur une grave blessure au genou qui a écourté sa première saison à Manchester United.

Le club anglais a déclaré que l’attaquant suédois avait subi «d’importants dommages au genou» lors de la victoire quart de finale de la Ligue Europa contre Anderlecht la semaine dernière. Le club n’a pas fixé de laps de temps pour son rétablissement.

En provenance du Paris Saint-Germain, l’attaquant de 35 ans s’est avéré une révélation pour United à sa première campagne en Angleterre, marquant 28 buts toutes compétitions confondues. Mais son entente d’un an à Old Trafford expire à la fin de la saison, soulevant des craintes qu’il ait disputé son dernier match pour les détenteurs de 20 titres au championnat anglais.

Mais Ibrahimovic a utilisé son compte Instagram pour promettre «je reviendrai plus fort.»

«Ce n’est pas une nouvelle que j’ai été blessé et que je vais être absent un moment. Je vais surmonter cette épreuve comme les autres et je reviendrai plus fort.

«J’ai souvent joué sur une jambe, alors cela ne sera pas un problème. Une chose est sûre, c’est moi qui déciderai quand m’arrêter de jouer. Je n’abandonnerai pas. A bientôt!»

Les joueurs du club anglais portaient un ensemble d’échauffement avec les noms d’Ibrahimovic et du défenseur Marcus Rojo avant leur match de Premier League à Burnley, dimanche. Rojo devra également s’absenter pour une longue période après avoir subi des dommages à un ligament du genou lors du même match que Ibrahimovic.