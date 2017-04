WASHINGTON — Sur papier, les Capitals de Washington semblaient pouvoir se défaire des Maple Leafs de Toronto rapidement pendant que les Penguins de Pittsburgh et les Blue Jackets de Columbus allaient s’entredéchirer dans une difficile série.

Sur la glace, les situations n’auraient pas pu être plus différentes.

Loin d’offrir la même qualité de jeu qu’en saison régulière, les Capitals ont eu besoin de six matchs décidés par un but — dont cinq en prolongation — pour éliminer les jeunes, mais talentueux Leafs.

«Il faut leur donner le mérite: ils se sont bien battus, a déclaré Alexander Ovechkin à la fin de la série. Ils sont jeunes, mais ils sont forts. Leur avenir est très prometteur.»

L’avenir des Caps sera quant à lui constitué d’un nouveau duel face aux Penguins, qui se sont débarrassés des Jackets en cinq matchs et attendent leur adversaire depuis jeudi.

C’est le deuxième but du match de Marcus Johansson, dimanche, qui a confirmé la tenue de cette série revanche face aux champions en titre de la coupe Stanley. Les deux clubs s’affronteront au deuxième tour des séries pour une deuxième année consécutive et le gagnant devrait de nouveau être considéré comme le favori pour représenter l’Est en finale.

C’est aussi un affrontement entre les deux meilleures équipes de la LNH cette saison: les Caps ont gagné le trophée des Présidents avec 118 points, tandis que les Penguins en ont obtenu 111.

«Nous savons à quel point ils sont bons, a rappelé l’entraîneur-chef des Capitals, Barry Trotz. Ils nous ont éliminés l’an dernier, alors nous avons une chance de leur remettre la monnaie de leur pièce.

Pour la troisième fois de leur carrière, Ovechkin et Sidney Crosby, liés depuis leur entrée dans la LNH en 2005, s’affronteront en séries. Les Penguins ont remporté les deux précédentes occasions, en 2009 et l’an dernier. Les deux fois, ils ont ensuite gagné la coupe.

Tout comme l’an dernier, les Caps ont eu un bon test au premier tour, bien que cette fois-ci, c’est davantage la vitesse des Leafs que le jeu physique des Flyers de Philadelphie qui les a fait damner.

«Ils ont donné tout ce qu’ils avaient et nous avons dû travailler fort pour l’emporter, a déclaré Johansson. Nous sommes prêts pour les Penguins. Nous sommes excités et avons hâte que la série commence. Nous avons travaillé toute l’année pour nous retrouver dans cette position. Maintenant, nous y sommes.»

Pendant ce temps, les Penguins sont sortis de leur série de cinq matchs plutôt sans dommage, en grande partie puisque la blessure au bas du corps subie par le gardien Matt Murray avant le premier duel a été reléguée aux oubliettes par les performances de Marc-André Fleury.

De nouveau finaliste à l’obtention du trophée Vézina après une brillante saison, Braden Holtby a de son côté offert une prestation inégale face aux Leafs. Mais il a su rebondir, n’accordant que deux buts lors des deux dernières rencontres.

«On dit toujours de s’attendre à l’inattendu et on doit se le répéter en ces occasions et réagir, a indiqué Holtby. Ne tentez pas de deviner ce qui s’en vient, réagissez.»

Le jeu des jeunes Leafs a surpris tout le monde, même si cela n’aurait pas dû être le cas. Finaliste à l’obtention du trophée Calder, Auston Matthews a marqué quatre buts, tandis que la défensive est sortie grandie de toute la pression appliquée par les Caps.

La vitesse des Leafs aura été un bon test pour les Capitals avant de faire face aux Penguins, qui avaient utilisé cet aspect pour éliminer Washington en six matchs en 2016. Même s’ils ne compteront pas sur les services du défenseur Kristopher Letang, les Penguins savent déplacer la rondelle et ils pourraient retrouver le vétéran attaquant Chris Kunitz.

«On va se concentrer et relaxer, a lancé Ovechkin. En même temps, on sait que les Penguins s’en viennent en ville et que ce sera complètement fou.»