BUCAREST, Roumanie — Ilie Nastase demeurait impénitent après sa suspension de la Fed Cup pour avoir utilisé un langage abusif à l’endroit des joueuses britanniques et de l’arbitre lors d’une rencontre du groupe II pendant le week-end.

Nastase, le capitaine de l’équipe roumaine, ne croit pas non plus que ses remarques au sujet de l’enfant attendu par Serena Williams étaient racistes.

«Je désire savoir quel mot j’ai utilisé qui est raciste?» a-t-il questionné lorsque l’Associated Press l’a contacté par téléphone, lundi, à Budapest, en Hongrie. Il a ajouté qu’il était un ami de Williams.

La Fédération internationale de tennis a suspendu provisoirement Nastase de la Fed Cup dimanche, pour avoir insulté la veille la joueuse britannique Johanna Konta, le capitaine britannique Anne Keothavong et l’arbitre. L’arbitre a exclu Nastase du court.

«Oui, j’ai perdu ma maîtrise», a-t-il reconnu au téléphone.

Mais il ne croit pas que sa sanction était proportionnelle.

«C’était fou, c’était fou», a-t-il ajouté.

Nastase a hérité du surnom «Nasty» pour ses explosions sur le court et son attitude à son apogée dans les années 1970. Mais il décrivait également son jeu, qui lui a valu sept titres du Grand Chelem, deux en simples et plus de 100 titres au circuit de l’ATP. Il est membre du Temple de la renommée du tennis.

Il a prétendu qu’il avait été banni de la loge royale à Wimbledon, mais les organisateurs du tournoi anglais ne l’ont pas confirmé. Le All England club, où il a été finaliste en simple à deux reprises, a déclaré dans un communiqué que les invités l’étaient à sa discrétion, et que les suspensions étaient prises en compte.

Les réactions en Roumanie au comportement de Nastase étaient mitigées.

Le président de la Fédération roumaine de tennis, George Cosac, a défendu Nastase en prétendant qu’il a été provoqué par les officiels britanniques. Ion Tiriac, un homme d’affaires et ancien partenaire de double de Nastase, s’est aussi rangé derrière lui, critiquant Konta pour avoir quitté la court.

De nombreux Roumains ont toutefois critiqué Nastase sur les réseaux sociaux, disant que son comportement était embarrasant pour lui et la Roumanie.

Nastase, également ancien capitaine de la Coupe Davis, a suggéré qu’il n’était plus un personnage pertinent du tennis: «J’ai 71 ans; Je ne suis plus un sportif.»