SCOTTSDALE, Ariz. — Bien que la région de Phoenix ne soit pas encore un marché majeur de soccer, la soirée de dimanche a permis au Rising et ses partisans d’y rêver un peu plus.

Le club de deuxième division nord-américaine a rempli à plein capacité son stade de Scottsdale de 6200 places pour la présentation officielle de son nouveau joueur, propriétaire et ambassadeur, Didier Drogba. Élu meilleur joueur de tous les temps du mythique club anglais de Chelsea par ses partisans en 2012, Drogba, et meilleur buteur de l’histoire de la Côte d’Ivoire sur la scène internationale, est arrivé vendredi à Phoenix afin d’assister à son premier match du Rising.

Drogba a signé un contrat de deux ans avec le club. Il sautera éventuellement sur le terrain afin d’aider l’équipe, qui aspire à faire le saut en Major League Soccer.

Dimanche, il s’est adressé aux spectateurs à la mi-temps de la rencontre disputée aux Swope Park Rangers de Kansas City.

«Ensemble, nous amènerons Phoenix à la MLS», a-t-il dit sous les applaudissements de la foule.

L’arrivée de Drogba a attiré l’attention dans la région de Phoenix. Il a reçu des offres de Chelsea pour se joindre à leur personnel d’entraîneurs et de la Chine, afin d’y évoluer comme joueur. Mais c’est Phoenix qu’il a choisie. La ville fait partie d’un groupe d’une douzaine qui souhaite se obtenir l’une des quatre nouvelles concessions de la MLS. La première division devrait procéder à une nouvelle expansion plus tard cette année ou l’an prochain.

«C’est le début d’une incroyable aventure, a souligné Drogba. C’est le commencement de quelque chose de très important pour moi et j’espère que nous serons liés encore longtemps. Nous allons gagner beaucoup de matchs ici.»

D’amener Drogba à Phoenix — ce qui a surpris plus d’un observateur — ne fait qu’augmenter les chances de Phoenix d’obtenir un club de la MLS, a déclaré le gouverneur du Rising, Berke Bakay, qui a vendu l’idée de s’associer à l’un des plus important marchés américains sans équipe de la MLS à l’Ivoirien.

Bakay a souligné que la MLS a trois critères en tête quand elle octroi une franchise: le marché, le groupe de propriétaires et le stade.

Le stade actuel, bâti sur un réserve amérindienne, est situé près des autoroutes et est entouré de restaurants, de bars, de salles de spectacles et de boutiques. Si le Rising passe en MLS, c’est ce complexe, bâti en un mois et demi, qui servira de base à tout projet d’agrandissement.

Malgré la présence la NFL, du Baseball majeur, de la NBA, de la LNH, de la WNBA et d’une équipe de l’Association Pac-12 dans ce marché, Phoenix compte sur plusieurs amateurs de soccer qui regardent les matchs de la Liga mexicaine. Sa grande population hispanique est également un attrait pour la MLS.

Quant aux propriétaires, outre Drogba, le groupe compte sur le bassiste du groupe Fall Out Boy Pete Wentz, sur le producteur et DJ Diplo, ainsi que sur le lanceur des Dodgers de Los Angeles Brandon McCarthy.