FILOTTRANO, Italie — Les funérailles de l’ancien vainqueur du Tour d’Italie, Michele Scarponi, auront lieu mardi, dans sa ville natale de Filottrano, près d’Ancona.

Scarponi, qui a remporté le Giro en 2011, s’entraînait à proximité de sa résidence, samedi, lorsque le cycliste de l’équipe Astana a été happé par une camionnette à une intersection. Il avait 37 ans.

Un service se tiendra au stade de football de la ville et sera officié par le cardinal d’Ancona, Edoardo Menichelli.

Le président du Comité national olympique italien Giovanni Malago devrait y assister, ainsi que le président italien Renato Di Rocco et de nombreux coéquipiers et rivaux, notamment Fabio Aru et Vincenzo Nibali.

Des milliers de personnes ont visité la chapelle où le corps de Scarponi a été exposé, lundi.

Le trophée du Giro 2011 a été attribué à Scarponi à la suite de la disqualification d’Alberto Contador pour dopage.