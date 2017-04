Le 34e Défi sportif AlterGo a été lancé, en matinée le 24 avril, sous une note particulière: un record de 6700 athlètes ayant une limitation fonctionnelle, tant de l’élite que de la relève, participe aux compétitions.

«En tant que grand amateur sportif, je suis particulièrement fier que Montréal soit l’hôte du Défi sportif AlterGo, un évènement de notoriété internationale. Le talent et la détermination des athlètes handicapés sont extrêmement inspirants et nous rappellent toute l’importance d’offrir des activités et des installations accessibles pour tous», a souligné le maire de Montréal, Denis Coderre.

La programmation du Défi sportif AlterGo, qui s’étire jusqu’au 30 avril, est variée. «De la finale Canada–États-Unis de hockey sur luge au Championnat canadien de curling en fauteuil roulant, en passant par l’Americas Regional Open de boccia et le paracyclisme, des compétitions locales, nationales et internationales auront lieu dans différents sports», mentionne Maxime Gagnon, directeur du Défi sportif AlterGo.

Les citoyens peuvent assister aux compétitions sur place ou en webdiffusion et faire l’essai de sports adaptés dans l’aire d’animation. Sans oublier que la rencontre avec les athlètes est une expérience sans égal sur le plan humain.

Ouverture officielle

La scène était bien remplie lors de la cérémonie d’ouverture officielle du 34e Défi sportif AlterGo. Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire de la ministre des Sports et des Personnes handicapées, madame Qualtrough, Karine Vallières, adjointe parlementaire du premier ministre au volet jeunesse, Lucie Charlebois, ministre de la Santé publique et des Saines habitudes de vie et Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, se sont joints à Denis Coderre, maire de Montréal, Monique Vallée et Jim Beis, membres du comité exécutif de Montréal, pour déclarer la 34e édition du Défi sportif AlterGo ouverte.

Ils unissaient leur voix à celles de Chantal Petitclerc et Jean-Marie Lapointe, porte-paroles de longue date, Yvon Deschamps, gouverneur, Hugo Girard et Frédérique Dufort, invités d’honneur. Les jeunes athlètes des 120 écoles et centres de réadaptation du Québec qui participent au volet scolaire ont pu recevoir l’encouragement de tous ces acteurs dévoués lors de la haie d’honneur.

Sport adapté

Le Défi sportif AlterGo est un événement international majeur pour le sport adapté. Il permet à 6700 athlètes handicapés, tant de l’élite que de la relève, de participer à diverses compétitions sportives à Montréal, Longueuil et Boucherville.