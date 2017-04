BROSSARD, Qc — À l’exception de l’abrupte fin de saison de l’équipe, Alexander Radulov a tout aimé de sa première saison avec le Canadien de Montréal et il s’est exprimé comme un joueur qui aimerait revivre l’ivresse d’évoluer avec la formation montréalaise. Mais il a aussi reconnu qu’il est à la recherche d’un pacte à long terme avec une équipe qui aspire aux grands honneurs.

Questionné de toutes parts au sujet de sa situation contractuelle à l’occasion du rassemblement de fin de saison des joueurs de l’équipe, lundi, Radulov a opté pour une certaine forme de prudence, répétant en quelques occasions qu’il voulait laisser le temps au processus de négociations de se mettre en marche.

Dans le vestiaire de l’équipe au Complexe sportif Bell de Brossard, Radulov s’est dit reconnaissant à l’endroit du directeur général Marc Bergevin de lui avoir permis d’effectuer un retour dans la Ligue nationale après une absence de quatre ans, et il a répété à quel point il aimait Montréal. Toutefois, il a fait remarquer qu’il fallait aborder les étapes une à la fois et qu’il devait d’abord s’asseoir avec son agent.

Alors que plusieurs observateurs et amateurs se demandaient si Bergevin n’avait pas pris un grand risque en lui offrant un contrat d’une saison à près de six millions, Radulov est rapidement devenu l’un des favoris de la foule du Centre Bell en raison de sa passion au jeu, sa hargne et son intensité.

Il a complété la saison au deuxième rang des marqueurs de l’équipe avec une récolte de 54 points, dont 18 buts en 76 matchs de saison régulière. Il s’est avéré le meilleur pointeur du Canadien pendant les séries avec sept points, dont deux buts.

Plusieurs autres joueurs du Tricolore ont manifesté le désir de demeurer avec l’équipe, incluant le gardien Carey Price, dont le contrat ne viendra à échéance qu’à la fin de la prochaine saison.

Le vétéran défenseur Andrei Markov, joueur autonome sans compensation, a déclaré qu’il tient à terminer sa carrière à Montréal, et Nathan Beaulieu, laissé de côté samedi soir à New York, a affirmé qu’il n’y avait aucun endroit comparable au Centre Bell pour un joueur de la Ligue nationale.

Par ailleurs, Alex Galchenyuk s’est montré plus évasif et parfois même dérangé par certaines des questions qui lui ont été posées. Joueur autonome avec compensation, tout comme Beaulieu, Galchenyuk dit ne pas avoir pensé aux questions liées à son contrat mais a déclaré qu’il aimait l’équipe, la ville et les fans.