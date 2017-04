PITTSBURGH — Jason Heyward a frappé un circuit de trois points pour aider les Cubs de Chicago à l’emporter 14-3 face aux Pirates de Pittsburgh, lundi.

Heyward cognait une troisième longue balle à ses quatre derniers matches.

Addison Russell a établi un sommet personnel avec quatre coups sûrs.

Ben Zobrist a produit trois points, tandis qu’Anthony Rizzo a frappé en lieu sûr dans un 13e match d’affilée.

Les Cubs menaient 10-1 après trois manches, en route vers un cinquième gain à leurs six derniers matches.

Brett Anderson (2-0) a donné trois points et cinq coups sûrs en six manches. Il a toutefois accordé six buts sur balles.

Jose Osuna a claqué trois des sept coups sûrs des Pirates.

Chad Kuhl (1-2) a permis neuf points, huit coups sûrs et quatre buts sur balles en une manche et deux tiers.

Reds 7 Brewers 11

Eric Thames a frappé deux circuits pour déjà atteindre le cap des 10 cette année et les Brewers de Milwaukee ont battu les Reds de Cincinnati, 11-7.

Hernan Perez a ajouté une longue balle de trois points pour les Brewers, qui avaient perdu trois matches de suite.

Amir Garrett (2-2) a permis 10 points, huit coups sûrs et quatre buts sur balles en trois manches et un tiers. La victoire est allée au releveur Carlos Torres (1-2).