BALTIMORE — Adam Jones a brisé l’impasse avec un circuit de deux points en septième et les Orioles de Baltimore ont défait les Rays de Tampa Bay 6-3, lundi.

Hyun Soo Kim et Jonathan Schoop ont aussi obtenu des coups de quatre buts pour les vainqueurs

Chris Archer (2-1) a permis cinq points, six coups sûrs et cinq buts sur balles en six manches et deux tiers.

Les trois longues balles ont été cognées à ses dépens, lui qui n’avait pas donné de circuit à ses quatre premières sorties.

Corey Dickerson a frappé un circuit pour les Rays, victorieux une seule fois en huit matches à l’étranger.

La victoire est allée au releveur Mychal Givens (3-0), qui a obtenu cinq retraits. Brad Brach a mérité un quatrième sauvetage.