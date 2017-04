CHARLOTTE, N.C. — Dale Earnhardt fils, le pilote le plus populaire de la série NASCAR, a annoncé qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison.

Le double vainqueur du Daytona 500 doit expliquer sa décision lors d’une conférence de presse en compagnie du propriétaire de l’équipe Rick Hendrick en après-midi. Hendrick Motorsports a précisé dans un communiqué que Earnhardt a informé l’équipe de sa décision en début de journée, mardi.

Pilote de troisième génération, Earnhardt a été incommodé par des commotions cérébrales ces dernières années et il a raté la moitié de la dernière saison pendant sa convalescence pour sa plus récente blessure à la tête. Cela l’avait incité à retarder les négociations pour prolonger son contrat en vue de conduire la Chevrolet no 88, et il semble désormais prêt à renoncer.

Earnhardt, qui aura 43 ans en octobre, s’est marié pendant la saison morte et il a indiqué qu’il veut fonder une famille. Il est devenu un ardent défenseur pour mener des recherches sur les blessures à la tête liées aux sports.

Earnhardt a remporté le titre de pilote le plus populaire de la série NASCAR en 14 occasions, un record. Il totalise 26 victoires en carrière. Mais le fils du défunt septuple champion n’a jamais gagné un championnat.

Earnhardt a effectué ses débuts dans la série, le 30 mai 1999, à Charlotte. L’Américain originaire de Kannapolis en est à sa 18e saison à plein temps sur le circuit et il a effectué son 600e départ en carrière plus tôt cette année en Californie.