NEW YORK — L’attaquant vedette du Toronto FC Sebastian Giovinco a été nommé le joueur de la dernière semaine dans la Major League Soccer.

La performance de deux buts de Giovinco a permis au TFC de l’emporter 3-1 contre le Fire de Chicago, vendredi.

Il a également été nommé au sein de l’équipe de la semaine de la ligue et son but marqué à la 82e minute sur coup franc a été en nomination pour le but de la semaine.

Giovinco a maintenant trois buts à sa fiche et il mène le circuit Garber avec 34 tirs vers le filet et 13 tirs cadrés.