NEW YORK — Le premier match de la série entre les Braves d’Atlanta et les Mets de New York a été remis en raison de la pluie.

La rencontre prévue mardi sera finalement reprise dans le cadre d’un programme double le 25 septembre au Citi Field.

Les Braves, qui ont perdu leurs six derniers matchs, ont indiqué que le lanceur Julio Teheran allait effectuer le départ mercredi, tandis que R.A. Dickey sera sur le monticule jeudi.

Les Mets, qui ont perdu leurs quatre derniers matchs, ont décidé de faire sauter son tour à Robert Gsellman, qui devait lancer mardi. Noah Syndergaard obtiendra la balle mercredi et Matt Harvey prendra le relais jeudi.