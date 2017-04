NEW YORK — Le premier but Matt Carpenter, des Cards de St. Louis, a reçu un match de suspension et une amende du baseball majeur, mardi, pour être entré en contact avec l’arbitre John Tumpane après une expulsion, le week-end dernier.

Carpenter a été retiré au bâton sur une décision de Tumpane en septième dimanche, à Milwaukee. Il a lancé son bâton, ce qui lui a valu d’être chassé du match.

Le gérant Mike Matheny a protesté et s’est vu expulsé lui aussi.

Les mesures disciplinaires ont été annoncées par Joe Torre, qui est en charge des questions concernant le baseball dans sa pratique, à la haute direction des ligues majeures.