MIAMI — Le commissaire du Baseball majeur, Rob Manfred, a indiqué que plusieurs groupes d’acheteurs potentiels avaient soumis des offres pour faire l’acquisition des Marlins de Miami, mais qu’aucune offre n’avait encore été acceptée.

Manfred a fait ces commentaires après que Bloomberg eut rapporté qu’un groupe mené par l’ancienne étoile des Yankees de New York Derek Jeter et l’ancien gouverneur de la Floride Jeb Bush avait remporté une vente aux enchères avec une offre de 1,3 milliard $ US.

Le processus de vente des Marlins par le propriétaire Jeffrey Loria pourrait prendre plusieurs mois et nécessitera l’approbation d’au moins 75 pour cent des équipes des Ligues majeures.