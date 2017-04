CHICOUTIMI, Qc — Bokondji Imama a signé un doublé et les Sea Dogs de Saint John ont vaincu les Saguenéens de Chicoutimi 5-0, mardi, prenant ainsi les devants 2-1 dans cette demi-finale de la LHJMQ.

Les autres filet des vainqueurs sont venus de Joe Veleno, Samuel Dove-McFalls et Mathieu Joseph, tandis que Callum Booth a fait 25 arrêts.

Julio Billia a stoppé 24 tirs pour les Saguenéens, qui en étaient à leur premier match à la maison en près de deux semaines, ayant disputé leurs quatre derniers matches à l’étrangers. Le Centre Georges-Vézina accueillait 4417 personnes.

Imama a fait 1-0 dans la quatrème minute de jeu, trouvant la lucarne avec un tir des poignets du cercle droit. La passe est venue de Matthew Highmore, qui obtenait un point dans un 11e match d’affilée.

Imama a réédité à 7:25 au troisième vingt. Il a parcouru les trois quarts de la glace avant de s’arrêter au coeur de la zone, décochant alors un brillant tir des poignets.

Veleno et Dove-McFalls en ont rajouté à 8:08 et 8:14 avec des tirs de l’enclave et de la pointe, respectivement. Joseph a complété en profitant d’un rebond avec 3:32 au cadran.

La série va se poursuivre mercredi soir, encore une fois au Saguenay.

Charlottetown 4 Blainville-Boisbriand 5

Au Centre d’excellence Sports Rousseau, Pascal Corbeil a inscrit un but et deux passes et l’Armada a prévalu 5-4, prenant les commandes 2-1 dans la série.