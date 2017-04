MONTRÉAL — Même s’ils sont divisés quant à la performance globale de leurs favoris, les partisans du Canadien sont confiants pour la prochaine saison et croient qu’il sera meilleur la saison prochaine, a révélé un sondage réalisé pour le compte de Cogeco Nouvelles par la firme SOM.

Ce sondage, qui a été mené uniquement auprès de gens qui se considèrent comme des «amateurs de hockey», a permis de déterminer qu’un peu plus de six répondants sur 10 (62 pour cent) sont relativement confiants pour la campagne 2017-18.

Ce taux de confiance varie d’une région à l’autre: il est de 62 pour cent à Montréal, de 69 pour cent en région et de seulement 34 pour cent à Québec. Les femmes sont par ailleurs beaucoup plus confiantes (71 pour cent) que les hommes (58 pour cent).

En dépit de l’élimination rapide du Tricolore contre les Rangers de New York au premier tour dans l’Association Est le week-end dernier, les trois quarts des répondants (74 pour cent) ont indiqué qu’ils faisaient toujours confiance au directeur général de l’organisation Marc Bergevin. D’ailleurs, moins d’un amateur sur quatre (23 pour cent) a remis en doute sa décision de remplacer Michel Therrien par Claude Julien.

Pour améliorer le rendement de l’équipe, les sondés ont suggéré de s’attarder en priorité aux transactions, puis au repêchage de la LNH.

Ce sondage en ligne a été mené les 24 et 25 avril 2017 auprès de 430 amateurs de hockey québécois âgés de 18 ans ou plus. L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM, lequel est constitué exclusivement d’internautes recrutés de façon aléatoire par téléphone fixe et cellulaire. La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 5,5 pour cent, 19 fois sur 20.