MONTRÉAL — L’entraîneur adjoint Clément Jodoin a décidé de quitter le Canadien de Montréal.

L’homme de 65 ans a avisé la direction du club «qu’il désirait poursuivre d’autres avenues après une longue association avec le Canadien».

C’est le directeur général Marc Bergevin qui en a fait l’annonce, par communiqué.

Jodoin passé les cinq dernières campagnes dans le poste d’adjoint à Montréal, poste qu’il avait également occupé pour cinq autres années de 1997 à 2001, ainsi que lors de la saison 2002-03. Il a de plus oeuvré au sein du personnel de recrutement et du développement de l’équipe entre 2000 et 2002.

Il a également dirigé le club-école de la Ligue américaine, les Bulldogs de Hamilton, pendant une saison, en 2011-12.

La carrière d’entraîneur de Jodoin s’est étendue sur plus de 30 ans. Il a fait ses premiers pas à la tête des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières, en 1983-84 et il a rapidement goûté à la LNH, obtenant un poste d’adjoint chez les Penguins de Pittsburgh, en 1987-88.

Jodoin a également dirigé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, où il a été nommé deux fois entraîneur de l’année en plus de recevoir le même honneur dans la Ligue canadienne de hockey en une occasion. En 2008, il a été sélectionné pour occuper un rôle d’adjoint au sein d’Équipe Canada junior en vue Championnat mondial junior, où il a remporté une médaille d’or.

Il a également travaillé dans l’organisation des Nordiques de Québec de 1990 à 1994, pilotant les Citadelles de Halifax de 1990 à 1992 avant de devenir entraîneur adjoint avec les Nordiques de 1992 à 1994.