CHICAGO — Avisail Garcia et Leury Garcia ont frappé des circuits en appui au partant Jose Quintana pour aider les White Sox de Chicago à vaincre les Royals de Kansas City 5-2 et compléter le balayage de leur série de trois rencontres.

Il s’agit d’une quatrième victoire consécutive pour les White Sox, tandis que les Royals ont perdu tous les matchs de leur séjour de sept rencontres à l’étranger.

Quintana (1-4) a obtenu 10 retraits sur des prises — un sommet cette saison — en six manches. Il a alloué cinq coups sûrs et deux points, dont un mérité, en plus de deux buts sur balles.

À ses quatre premiers départs, l’attaque des White Sox n’avait fourni que quatre points au total à Quintana.

Le circuit de deux points d’Avisail Garcia, son quatrième de la saison, a procuré une avance de 4-2 aux siens en sixième. Leury Garcia a complété le pointage en septième.

Le droitier Nathan Karns (0-2) a subi la défaite.