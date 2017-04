MILWAUKEE — Eric Thames a marqué deux points avant de quitter le match en raison d’une blessure dans une victoire de 9-4 des Brewers de Milwaukee contre les Reds de Cincinnati mercredi après-midi.

Du coup, les Brewers ont complété un balayage de leur série de trois matchs.

Thames, qui domine les Ligues majeures avec 11 circuits, a semblé être blessé à l’ischio-jambier gauche, quelques instants avant que les Reds n’amorcent la première moitié de la huitième manche. Le gérant Craig Counsell lui a parlé près du premier coussin avant que les deux hommes ne quittent le terrain. Jesus Aguilar l’a remplacé.

En croisant le marbre en deux occasions, après avoir soutiré un but sur balles et frappé un simple, Thames totalise 27 points, un record de l’histoire de la concession.

Orlando Arcia a mené l’attaque des Brewers avec un circuit et trois points produits, et Ryan Braun est sorti d’une léthargie de 5-en-22 grâce à un double bon pour deux points et un simple contre le partant des Reds Rookie Davis (0-1).

Jett Bandy a ajouté trois coups sûrs et deux points produits.