SYRACUSE, N.Y. — Byron Froese a rompu une égalité de 2-2 à 16:05 de la deuxième période, mercredi, et le Crunch de Syracuse a soutiré une victoire par le score de 3-2 contre les IceCaps de Saint-Jean, dans le troisième match de la demi-finale de la section Nord de la Ligue américaine de hockey.

Le gain permet aux hommes de Benoit Groulx de prendre l’avance 2-1 dans la série trois de cinq. Le Crunch aura l’occasion d’éliminer les IceCaps vendredi soir à domicile. Si une cinquième rencontre s’avère nécessaire, elle aura lieu samedi, également à Syracuse.

Peu de temps avant le but de Froese, son 1er des séries, les IceCaps avaient effacé un recul de 0-2 grâce à deux buts inscrits dans un intervalle de 28 secondes.

Le défenseur Zach Redmond avait donné le ton en inscrivant son 1er depuis le début des séries, lors d’un avantage numérique, aidé de Charles Hudon et de Nikita Scherbak à 12:17. Stefan Matteau a enchaîné avec son 2e but des séries, sur des passes de Max Friberg et Brett Lernout.

Le Crunch avait pris l’avance au milieu de la première période avec deux buts en moins de deux minutes contre Charlie Lindberg.

Joel Vermin a ouvert la marque à 11:30 et Erik Condra a doublé l’avance des locaux à 13:28.

Lindberg a fait face à 25 rondelles pendant que Mike McKenna bloquait 26 des 28 tirs du club-école du Canadien.