CHAMPÉRY, Suisse — Stefan Kueng a remporté la deuxième étape du Tour de Romandie, qui s’est mise en branle sur une chaussée enneigée jeudi et qui s’est terminée sous la pluie.

Le cycliste suisse a gagné un duel au sprint contre l’Ukrainien Andriy Grivko et franchi le fil d’arrivée plus de trois heures et demie après que le peloton soit parti d’Aigle plutôt que de la station de ski de Champéry, tel que prévu initialement.

Les organisateurs ont retranché près de 25 km au tracé original de l’épreuve «afin de protéger le peloton de risques inutiles» liés à la neige et au froid.

L’Italien Sonny Colbrelli a remporté dans le sprint du peloton de poursuite et terminé troisième, à 20 secondes des meneurs. Hugo Houle, de Sainte-Perpétue, a pris le 14e échelon au sein du même groupe.

L’Italien Fabio Felline a joué de prudence et fini sixième pour demeurer en tête du classement général de cette compétition qui s’étalera sur six jours. Le Tour de Romandie connaîtra son dénouement dimanche.

Kueng, qui est âgé de 23 ans, avait aussi gagné une étape en dépit du froid et de la pluie au Tour de Romandie en 2015, et il est considéré comme un des prétendants au titre à la suite de la retraite du cycliste étoile suisse Fabian Cancellara.

L’étape de vendredi, une boucle autour de Payerne, s’étalera sur 187 km.