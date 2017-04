Les Golden Knights de Las Vegas sont prêts à écouter les propositions que leur soumettront les équipes de la Ligue nationale de hockey désireuses de ne pas perdre certains joueurs lors du repêchage d’expansion, en juin.

En entrevue avec l’Associated Press, le directeur général George McPhee a admis qu’il avait entamé des discussions préliminaires avec la plupart des formations du circuit Bettman.

Sans entrer dans les détails, McPhee a expliqué que les pourparlers portaient sur l’identité de joueurs que les clubs existants aimeraient garder ou accepteraient de perdre. En retour, McPhee accepterait de recevoir des choix au repêchage afin d’apporter de la profondeur à son équipe, qui disputera son premier match en octobre.

«Si les équipes veulent nous céder des choix pour nous encourager à prendre un joueur ou à en laisser un de côté, nous sommes ouverts et nous allons écouter tout le monde, a déclaré McPhee.

«En temps normal, vous bâtissez votre équipe à partir du repêchage et pour cette raison, nous serions certainement intéressés à faire l’acquisition de choix.»

McPhee a confirmé avoir entretenu des «négociations productives», en février, avec Tim Murray, alors directeur général des Sabres de Buffalo. Aucune entente n’était intervenue et ces discussions sont maintenant sur la glace à la suite du congédiement de Murray la semaine dernière. Avant d’être limogé, Murray avait lui-même effleuré le sujet.

McPhee s’attend à reprendre les pourparlers avec les Sabres une fois que l’équipe aura nommé un successeur à Murray.

Les Golden Knights choisiront un joueur de chacune des 30 équipes, ni plus ni moins, et devront sélectionner au moins 14 attaquants, neuf défenseurs et trois gardiens. Les 30 équipes de la LNH doivent présenter, le 17 juin à 17 h, une liste de protection composée de neuf ou 11 joueurs, incluant un gardien. Les joueurs de première et deuxième année dans la LNH n’auront pas à être protégés.

L’identité des 30 premiers joueurs de l’histoire des Golden Knights sera connue le 21 juin, soit deux jours avant la séance de sélection annuelle de la LNH qui se tiendra à Chicago.