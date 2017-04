NEW YORK — Yoenis Cespedes a quitté le match après une blessure à une cuisse, Matt Harvey n’a pas franchi la cinquième manche lors d’un départ d’urgence et les Mets de New York ont subi un sixième revers consécutif, 7-5 aux mains des Braves d’Atlanta jeudi après-midi.

La journée de travail de Harvey (2-1) s’est terminée après le circuit de trois points de Kurt Suzuki.

Appelé à remplacer Noah Syndergaard ennuyé par ce que le gérant Terry Collins a qualifié «d’inconfort» au biceps droit, Harvey a accordé six points en quatre manches et un tiers. Il a aussi égalé un sommet personnel en carrière peu enviable en donnant cinq buts sur balles.

Si Syndergaard devrait reprendre sa place dans la rotation dimanche à Washington, il semble que Cespedes sera absent pour une longue période de temps.

Cespedes avait dû quitter le match de jeudi dernier contre les Phillies de Philadelphie en raison d’un problème à l’ischio-jambier gauche. Il est revenu au jeu mercredi.

Le puissant cogneur des Mets a frappé un double au champ centre droit contre R.A. Dickey (2-2), jeudi, et courait lentement vers le deuxième but lorsqu’il a soudainement ralenti. Une fois au deuxième coussin, il s’est penché et a posé les deux mains sur les genoux.

Marlins 2 Phillies 3

Jeremy Hellickson a concédé un point en six manches de travail et les Phillies de Philadelphie ont signé une sixième victoire d’affilée, 3-2 contre les Marlins de Miami.

Hellickson (4-0) a lancé comme l’as partant dont les Phillies avaient besoin, obtenant dix retraits à l’aide de roulants à l’avant-champ. Il a inscrit un retrait sur des prises.

Le seul point qu’il a concédé a été le résultat d’un double de J.T. Realmuto après deux retraits en sixième manche.

En cinq départs cette saison, Hellickson n’a jamais donné accordé plus de deux points et il a réduit sa moyenne de points mérités à 1,80.

Hector Neris a blanchi les Marlins en neuvième et récolté un troisième sauvetage.

La défaite est allée au dossier d’Edinson Volquez (0-3), qui a donné trois points et quatre buts sur balles en cinq manches et deux tiers.