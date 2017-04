George McPhee, dont le club va jouer à Las Vegas, aimerait bien gagner le gros lot à l’occasion de la loterie du repêchage de la LNH, samedi.

«Ce serait vraiment quelque chose», a résumé le directeur général des Golden Knights, qui entameront en octobre leur première saison dans la ligue.

Les Knights et les Coyotes de l’Arizona ont chacun 10,3 pour cent des chances de remporter la loterie, se classant troisièmes au classement des probabilités.

Les plus fortes chances, 18 pour cent, vont à l’Avalanche du Colorado, la pire formation du circuit en 2016-17. Suivent les Canucks de Vancouver (12,1 pour cent).

Le pire qui pourrait arriver aux Golden Knights serait de choisir au sixième rang.

«Nous allons nous croiser les doigts», a dit McPhee, qui sait très bien que cette journée peut contenir son lot de surprises.

Il était le d.g. des Capitals en 2004 quand Washington, troisième aux probabilités, a prévalu pour avoir la chance de repêcher Alexander Ovechkin. Le scénario s’est reproduit en 2015 en faveur d’Edmonton, les Oilers obtenant le champ libre pour Connor McDavid.

Bien que les formules ont été modifiées depuis l’arrivée du concept en 1995, l’équipe aux meilleures chances n’a gagné la loterie que sept fois sur 21. En 2016 les Maple Leafs ont eu cette chance et ils ont pu choisir Auston Matthews, qui a connu une première saison de 40 buts.

McPhee sait qu’un premier choix a le potentiel de relancer une équipe ou de l’aider à faire une entrée réussie, ce que souhaitent les Golden Knights.

«On l’a vu plusieurs fois, a dit McPhee, citant en exemple Ovechkin, McDavid et Matthews. Et ce genre de joueur peut aussi créer de l’engouement pour le hockey où il y en avait peu ou pas.»

La cohorte 2017 n’alimente pas autant de discussions que celles des deux années précédentes. Le bureau central de recrutement met en haut de liste l’attaquant Nolan Patrick (Brandon, Ligue de l’Ouest), bien qu’il ait raté 39 matches, incluant les séries. D’un gabarit de six pieds deux et 200 livres, il a inscrit 20 buts et 46 points, en 33 matches.

Craig Button, ancien d.g. des Flames devenu analyste à TSN, tempère le supposé peu d’éclat du groupe de cette année en disant que les récentes cuvées ont un peu faussé les données.

«Il y a beaucoup de bons joueurs disponibles cette année», dit-il.

«Il y a du talent à chaque repêchage et il faut le dénicher, conclut McPhee. Si la cuvée est bonne, on dirait que tout le monde y trouve son compte. Sinon, ce sont les équipes qui auront le plus de pif qui vont finir par se démarquer.»