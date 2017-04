AVONDALE, La. — Le duo composé de Jordan Spieth et de Ryan Palmer a remis une carte de 66 (moins-6), jeudi après-midi, et les deux Américains se retrouvent au premier rang de la Classique Zurich.

L’Américain Kyle Stanley et le golfeur australien de 18 ans Ryan Ruffels les ont accompagnés au sommet du classement général de ce tournoi, le premier par équipe sur le circuit de la PGA au cours des 36 dernières années.

Spieth a montré tout son savoir-faire lors des approches et Palmer a réussi plusieurs coups roulés importants lors de la première ronde, qui s’est disputée sous la formule de coups en alternance.

Spieth a mis la table pour un oiselet à la suite d’une belle approche d’environ 30 verges, au 11e trou. Il a ensuite envoyé sa balle directement dans la coupe pour un oiselet, au 14e, avant de mettre lui-même la touche finale en réussissant un oiselet au 18e sur le parcours du TPC Louisiana.

Les Sud-Coréens K.J Choi et Charlie Wi (67) suivent à moins-5. Les deux équipes américaines composées de Ben Martin et Ben Crane (67) ainsi que Charley Hoffman et Nick Watney (67) se retrouvent également à un coup des meneurs, tout comme l’équipe formée du Suédois Jonas Blixt et de l’Australien Cameron Smith (67).

Le duo canadien de David Hearn et Graham DeLaet a joué 71 et il occupe le 33e rang, à moins-1. Leurs compatriotes, Mackenzie Hughes et Nick Taylor (75), sont en 72e place, à plus-3.