ASHBURN, Va. — La Sud-Coréenne Mi Jung Hur a obtenu six oiselets et évité le boguey au tournoi Volunteers of America, jeudi, prenant les devant par deux coups avec un 65.

Hur a notamment réussi un roulé de 30 pieds pour une normale, au 15e trou.

Dans le groupe à 67 se trouve l’Américaine Michelle Wie. Elle a récolté cinq oiselets, dont quatre sur le deuxième neuf. Trois compatriotes sont aussi à moins quatre: Sandra Changkija, Marina Alex et Jennifer Song.

L’Australienne Katherine Kirk, la Sud-Coréenne Sung Hyun Park et la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn ont également deux coups de retard.

La championne en titre est la Sud-Coréenne Jenny Shin, qui a joué 71.

Quatre Canadiennes sont en lice, incluant Maude-Aimée Leblanc (73). La Sherbrookoise a inscrit trois oiselets et commis cinq bogueys. Alena Sharp (70), Brooke M. Henderson (74) et Jennifer Ha (75) sont aussi de la partie.