LONDRES — La Fédération internationale de tennis (ITF) a déclaré qu’elle effectuera plus de tests antidopage auprès des joueurs professionnels cette saison.

L’ITF, l’ATP, le Comité du Grand Chelem et la WTA ont déclaré qu’ils uniront leurs efforts afin d’effectuer 8000 tests cette saison, contre 4899 en 2016. De plus, les échantillons seront entreposés plus longtemps en prévision de tests futurs.

Le président de l’ITF, David Haggerty, a dit «que nous accueillons favorablement le resserrement des efforts antidopage».

«La protection de l’intégrité du tennis est une priorité de toutes les organisations qui chapeautent le tennis afin de s’assurer que le sport demeure propre, et ces améliorations contribueront à nous rapprocher de cet objectif», a mentionné Haggerty.