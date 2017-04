CLEVELAND — L’as des Mariners de Seattle, Felix Hernandez, devra manquer de trois à quatre semaines, puisqu’il souffre d’une bursite à l’épaule droite.

Son nom a été placé sur la liste des blessés pour une durée de 10 jours, mercredi, après qu’il eut lancé pendant seulement deux manches contre les Tigers de Detroit, mardi soir. Il a accordé quatre points en 48 lancers.

Le voltigeur Mitch Haniger, également blessé lors de ce match, souffre d’une entorse aux muscles abdominaux obliques et aura besoin d’au moins trois à quatre semaines de repos. Il affiche une moyenne au bâton de ,338 et 16 points produits, en plus d’avoir claqué quatre circuits.

Les deux joueurs ont subi des tests vendredi, à Seattle.

Hernandez a effectué au moins 30 départs chaque saison entre 2006 et 2015 pour les Mariners, avant de s’absenter presque deux mois en 2016 en raison d’une blessure au mollet.