SAINT-JEAN, N.-B. — Callum Booth a rebondi en repoussant 23 lancers et les Sea Dogs de Saint-Jean ont blanchi les Saguenéens de Chicoutimi 4-0, vendredi soir, pour s’approcher à une victoire d’atteindre la finale de la coupe du Président.

Après avoir alloué quatre buts sur 23 tirs dans une défaite de 4-3, mercredi, Booth a connu un bon match devant le filet des Sea Dogs et il a signé un deuxième jeu blanc lors des présentes séries.

Les Sea Dogs ont pris les devants 3-2 dans cette série et ils auront l’occasion d’éliminer les Saguenéens et d’accéder à la finale de la LHJMQ pour la quatrième fois de leur histoire, dimanche après-midi, au Centre Georges-Vézina.

Nathan Noel et Thomas Chabot ont tous deux amassé un but et une mention d’assistance. Jakub Zboril et Joe Veleno ont également enfilé l’aiguille pour la troupe de Danny Flynn. Samuel Dove-McFalls s’est pour sa part fait complice de deux buts des siens.

Booth, qui a été acquis des Remparts de Québec à la date limite des transactions, n’a pas subi deux défaites de suite depuis décembre 2016. Il pourrait accéder à la finale de la coupe du Président pour une deuxième fois en carrière.

À l’autre bout de la patinoire, Julio Billia n’a pas eu le temps de chômer. Le vétéran de 21 ans a fait face à 52 tirs au but, dont 44 lors des 40 dernières minutes du match. Le gardien des Saguenéens a réalisé 48 arrêts et il n’a rien eu à se reprocher dans la défaite.

Il a fallu attendre le deuxième vingt avant de voir une des deux équipes ouvrir le pointage. À 13:19, Zboril a décoché un tir de la pointe qui s’est faufilé derrière Billia et qui a procuré une avance de 1-0 aux Sea Dogs. Environ deux minutes plus tard, Noel a trouvé le bon moment pour inscrire son premier but des séries lorsqu’il a accepté une superbe passe transversale de Chabot.

Le défenseur des Sea Dogs et joueur le plus utile lors du dernier Championnat mondial junior en a rajouté en troisième période. Après s’être emparé de la rondelle derrière son filet, il a effectué une montée à l’emporte-pièce jusque dans la zone adverse, sans toutefois décocher un bon tir vers Billia. Chabot a cependant récupéré le disque et il s’est bien repris en le logeant dans la partie supérieure pour faire 3-0 Sea Dogs.

Veleno a par la suite concrétisé la victoire de sa troupe lors d’une descente à trois contre deux.

Dans l’autre série, l’Armada de Blainville-Boisbriand pourrait éliminer les Islanders de Charlottetown en cinq parties. Le cinquième duel aura lieu samedi après-midi, au domicile des Islanders.