IRVING, Texas — Haru Nomura a remis une carte de 65 (moins-6) et elle a pris les devants par un coup au tournoi Volunteers of America du circuit de la LPGA, vendredi.

Ariya Jutanugarn se retrouve au deuxième rang (67) et Suzann Pettersen la suit de près, ayant joué 68. Moriya Jutanugarn, la soeur aînée d’Ariya, s’est emparée du quatrième rang avec un pointage cumulatif de moins-6 et elle se trouve à égalité avec Inbee Park (67) et Marina Alex (69).

Lexi Thompson, qui dispute un premier tournoi depuis qu’une violation aux règlements lui a coûté la victoire lors du premier tournoi majeur de la saison, a terminé sa journée avec une carte de 72 après avoir commis trois bogueys lors des cinq premiers trous. Elle occupe présentement la 34e position.

La meneuse au terme de la première ronde, M.J. Hur, a également joué 72 et elle accuse quatre coups de retard sur la meneuse.

Chez les Canadiennes, Alena Sharp (74) et Brooke Henderson (71) se classent respectivement au 61e et au 67e rang. La Québécoise Maude-Aimée Leblanc (74) et l’Albertaine Jennifer Ha (80) ne participeront pas aux rondes du week-end.