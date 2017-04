AVONDALE, La. — Jonas Blixt et Cameron Smith ont remis une carte de 62 (moins-10) et ils se sont emparés du premier rang de la Classique Zurich, vendredi.

Blixt et Smith revendiquent un pointage cumulatif de moins-15 à la suite de la deuxième journée d’activités, sous le format de la meilleure balle. Il s’agit de la première année de ce tournoi sous la nouvelle formule par équipes.

Patrick Reed et Patrick Cantlay suivent à moins-14 après avoir également joué 62. Les duos composés de K.J. Choi et Charlie Wi (64) ainsi que Troy Merritt et Robert Streb (62) se retrouvent quant à eux à égalité en troisième position, à moins-13.

Le format de la meilleure balle permet aux deux joueurs d’une équipe de jouer sa propre balle, mais seul le meilleur pointage de chaque trou est comptabilisé. Ce format sera également utilisé dimanche, pour la ronde finale. Les première et troisième rondes se jouent sous le format de coups en alternance.

Les Canadiens David Hearn et Graham DeLaet ont inscrit un 66 à leur carte et ils se retrouvent à égalité en 32e place, à moins-7. Leurs compatriotes Nick Taylor et Mackenzie Hughes (67) ne participeront pas aux rondes du week-end.

La Classique Zurich était un tournoi individuel jusqu’à ce qu’il y ait un changement de formule cette année. Il s’agit du premier tournoi par équipes du circuit de la PGA depuis la Classique Disney, en 1981.