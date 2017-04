CLEVELAND — Ariel Miranda n’a concédé que deux coups sûrs jusqu’en sixième manche, Robinson Cano et Ben Gamel ont frappé un circuit chacun et les Mariners de Seattle ont battu les Indians de Cleveland 3-1, vendredi soir.

Miranda (2-2) a réduit les Indians au silence, jusqu’à ce que Jose Ramirez frappe un circuit en quatrième manche. Le gaucher a retiré sept frappeurs sur des prises en cinq manches et un tiers de travail.

Cano a claqué une longue balle de deux points en quatrième manche. Gamel a ajouté un circuit en solo en sixième, sur un long coup de canon frappé dans la droite.

Trois lanceurs des Mariners ont conjugué leurs efforts pour retirer 14 frappeurs et ainsi conserver l’avance de leur formation face aux champions en titre de l’Américaine. Edwin Diaz a obtenu les quatre derniers retraits, dont trois sur des prises, pour récolter son quatrième sauvetage. Il a retiré sur des prises Edwin Encarnacion en huitième manche et il a lancé une manche parfaite en neuvième.

Carlos Carrasco (2-2) a concédé les deux circuits et a retiré sept adversaires sur des prises en huit manches.

White Sox 7 Tigers 3

Geovany Soto a frappé un simple de deux points en huitième manche pour briser l’égalité et les White Sox de Chicago ont eu le dessus 7-3 face aux Tigers de Détroit.

Anthony Swarzak (2-0) a lancé deux manches sans accorder de point pour les White Sox, qui ont remporté une cinquième rencontre consécutive.

Le releveur des Tigers Alex Wilson (0-1) a concédé deux coups sûrs et deux points non mérités en huitième manche. Le joueur de troisième but Nick Castellanos a commis deux erreurs dans la même manche et trois dans la rencontre, permettant aux White Sox de prendre les devants.

Mike Pelfrey a débuté la rencontre au monticule pour les White Sox et il a alloué trois points en six coups sûrs. Il a retiré deux adversaires sur des prises.

Les Tigers ont eu rapidement le dessus face à Pelfrey en prenant les devants 2-0 grâce à un simple de deux points frappé par Justin Upton. Cette claque est survenue alors que les sentiers étaient remplis. Les Tigers n’ont pas tardé à répliquer ainsi une seconde fois dans la même manche, mais le double-jeu de Jim Adduci a mis un terme à la menace.

Orioles 11 Yankees 14

Matt Holliday a cogné un circuit de trois points en 10e manche et les Yankees de New York ont complété une remontée spectaculaire pour l’emporter 14-11 contre les Orioles de Baltimore.

La balle a bien voyagé au Yankee Stadium et les locaux ont réussi à effacer un retard de huit points.

Dans un match qui s’est donné des allures de concours de circuits, Starlin Castro a créé l’égalité 11-11 en claquant une longue balle de deux points qui a couronné une poussée de trois points des Yankees en neuvième manche, aux dépens de Brad Brach. En dixième, Holliday a frappé le huitième circuit de la soirée — le cinquième des Yankees — après un retrait et contre Jayson Aquino (1-1)

En retard 9-1 en sixième manche, les Yankees ont réussi leur plus grande remontée depuis qu’ils ont comblé un déficit de 9-0 contre les Red Sox de Boston, en 2012.

Aroldis Chapman (1-0) s’est occupé de la 10e manche et les Yankees ont signé une troisième victoire de suite contre les Orioles.