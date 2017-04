MIAMI — Francisco Cervelli a produit trois points et les Pirates de Pittsburgh ont inscrit huit points en deuxième manche avant de finalement écraser les Marlins de Miami 12-2, vendredi soir.

Jordy Mercer a claqué un circuit et il a produit deux points, Josh Harrison a placé trois balles en lieu sûr et il a envoyé deux coéquipiers au marbre tandis qu’Andrew McCutchen a lui aussi produit deux points pour les Pirates, qui ont mis fin à une séquence de six défaites contre les Marlins.

Dès la quatrième manche, les Pirates avaient établi des sommets pour eux cette saison au chapitre des points et des coups sûrs. Ils ont complété le match avec 18 coups sûrs et tous les joueurs de position partants en ont au moins obtenu un. Jose Osuna en a amassé quatre tandis que Gift Ngoepe a frappé trois coups sûrs.

Le partant des Pirates, Jameson Taillon (2-0) a alloué un point et cinq coups sûrs en cinq manches au monticule.

Adam Conley (1-2) a pour sa part concédé neuf points en une manche et deux tiers pour les Marlins, qui ont perdu leurs trois dernières parties.