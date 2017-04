SOTCHI, Russie — Serait-ce la fin de l’hégémonie de Mercedes?

Sebastian Vettel a permis à Ferrari de monopoliser la première ligne de la grille de départ en décrochant la pole position du Grand Prix de Formule 1 de Russie, samedi, devant son coéquipier Kimi Räikkönen.

«Si tu parviens à trouver ton rythme ici, ça devient fantastique», a expliqué Vettel.

L’Allemand a enregistré un chrono d’une minute et 33,194 secondes, signant du même coup sa première position de tête depuis le Grand Prix de Singapour en 2015. Il s’agissait également de sa 47e pole en carrière en F1, et elle a mis un terme à une séquence de 18 positions de tête récoltées par Mercedes.

«Avant le week-end, nous pensions que ça irait probablement mieux qu’au Bahreïn, a mentionné Valtteri Bottas, qui partira troisième. De toute évidence, c’est décevant de ne pas avoir pu obtenir la pole.»

Vettel a retranché 0,059 seconde au chrono de Räikkönen, l’empêchant ainsi de signer sa première pole en neuf ans. Le Finlandais, qui est surnommé «Iceman» en raison de son tempérament taciturne, a simplement confié être «plus heureux que lors des séances de qualifications précédentes».

Lorsqu’il a réalisé qu’il venait d’obtenir la première place sur la grille de départ, Vettel a poussé un cri de joie sur les ondes de la radio d’équipe et remercié énormément Ferrari en Italien. L’écurie italienne venait de s’emparer de la première ligne de la grille de départ pour la première fois depuis le Grand Prix de France en 2008 — Räikkönen était parti de la première place, aux côtés de son coéquipier de l’époque, Felipe Massa.

Derrière la première ligne monopolisée par la Scuderia, Bottas et son coéquipier chez Mercedes Lewis Hamilton ont respectivement pris les troisième et quatrième places. Cela n’a pas empêché Bottas de mettre Ferrari en garde pour la course.

«Partir de la deuxième ligne ici, ce n’est pas si mal, a confié Bottas. C’est long avant d’atteindre le premier virage.»

Vettel avait suggéré vendredi que Mercedes ait caché son jeu à Ferrari lors des essais libres. En dépit du fait qu’ils ont été exclus de la première ligne, Bottas et Hamilton ont pu rétrécir l’écart derrière l’écurie italienne — le Finlandais est passé à seulement 0,095 seconde du temps de Vettel.

Ce résultat met donc la table pour un Grand Prix enlevant, surtout que Mercedes a gagné les trois courses à Sotchi depuis l’ajout du Grand Prix de Russie au calendrier en 2014. Hamilton en fut d’ailleurs le vainqueur à deux reprises.

Le top-5 a été complété par le pilote Red Bull Daniel Ricciardo, devant Massa (Williams).

Le pilote québécois Lance Stroll a signé le 12e temps, mais en vertu d’une pénalité imposée lors du dernier Grand Prix au pilote Toro Rosso Carlos Sainz fils, il s’élancera de la 11e place.

La première portion de la séance de qualifications (Q1) s’est conclue lorsque le pilote Renault Jolyon Palmer a perdu la maîtrise de sa voiture et heurté de plein fouet le muret de sécurité dans le virage no 4. Palmer partira 16e.