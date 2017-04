WASHINGTON — Les Nationals de Washington ont placé le nom du voltigeur Adam Eaton sur la liste des blessés pour une durée de 10 jours en raison d’une blessure au genou gauche.

Eaton subira un test d’imagerie par résonance magnétique, samedi.

Le joueur de 28 ans a tenté de battre un relais au premier but et son pied a atterri drôlement sur le coussin, vendredi, lors de la neuvième manche d’un match contre les Mets de New York.

Eaton est tombé au sol et il a eu besoin d’aide pour quitter le terrain.

Le voltigeur de centre a maintenu une moyenne de ,297 avec deux circuits et 13 points produits cette saison. Il s’est rendu sur les sentiers dans 20 des 23 parties avec les Nationals, depuis qu’il a été acquis des White Sox de Chicago pendant la saison morte.

Le joueur d’arrêt-court Trea Turner sera maintenant le premier frappeur des Nationals et Michael A. Taylor remplacera Eaton au champ centre.

Les Nationals ont aussi rappelé le voltigeur Rafael Bautista de leur club-école au niveau AAA.