RICHMOND, Va. — Kyle Larson s’est emparé de la tête après un arrêt aux puits dans les derniers tours de l’épreuve de la série Xfinity de la NASCAR et il a rallié le fil d’arrivée en première position, samedi après-midi.

Justin Allgaier a terminé la course au deuxième rang après avoir mené 157 des 254 tours sur la piste du Richmond International Raceway. Le détenteur de la pole, Daniel Hemric, a complété le podium.

Larson faisait partie des meneurs quand un drapeau vert a été agité alors qu’il ne restait que cinq tours à faire. Le meneur lors de la relance, Ty Dillon, a cependant volé le départ, causant donc une lutte à deux entre Larson et Allgaier.

Allgaier a emprunté l’extérieur de la ligne de course et il était côte à côte avec Larson au premier virage. Larson s’est cependant détaché d’Allgaier avant qu’un accrochage derrière eux force l’arrivée d’un autre drapeau jaune. Larson a officiellement gagné l’épreuve et il s’agissait de sa deuxième victoire en cinq départs en série Xfinity cette saison.