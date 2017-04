NEW YORK — Brett Gardner, Aaron Judge et les Yankees de New York ont poursuivi sur leurs succès de la veille et ils ont écrasé les Orioles de Baltimore 12-4, samedi, pour signer une quatrième victoire de suite.

Gardner a cogné deux circuits et il a produit ses quatre premiers points de la saison. Austin Rommie a lui aussi étiré les bras et il a produit cinq points. Judge a pour sa part frappé une longue balle et il est venu marquer quatre fois, aidant les Yankees à gagner leur 14e partie au cours de leurs 17 dernières.

Michael Pineda (3-1) n’a pas alloué un point en cinq manches et un tiers au monticule, retirant huit frappeurs sur des prises au passage. Les Yankees, qui ont la meilleure fiche des Majeures (15-7), ont ravi le premier échelon de la section Est de l’Américaine aux Orioles.

Le partant des Orioles, Ubaldo Jimenez (1-1), a alloué sept points, un sommet pour lui cette saison, cinq coups sûrs et trois buts sur balles.

Les Yankees avaient effacé un retard de huit points contre les Orioles, vendredi, et ils avaient frappé cinq circuits dans un gain de 14-11 en 10 manches.

White Sox 6 Tigers 4

Melky Cabrera a amorcé la 10e manche en frappant un circuit en solo contre Justin Wilson, Avisail Garcia a ensuite produit un point sur un triple et les White Sox de Chicago ont battu les Tigers de Detroit 6-4.

Jose Abreu a étiré les bras deux fois à son retour dans la formation des White Sox.

Les White Sox ont conservé leur avance de deux points en 10e manche quand David Robinson (1-0) a eu l’occasion de se reprendre après avoir permis aux Tigers de créer l’égalité en neuvième.

Wilson (1-1) n’avait pas alloué de coup sûr ou de point en 11 apparitions au monticule cette saison. C’était avant que Cabrera claque son premier circuit de la saison.