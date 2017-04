LONDRES — Le Britannique Anthony Joshua a survécu à la première visite au tapis de sa jeune carrière et a vaincu l’Ukrainien Wladimir Klitschko par mise hors de combat technique au 11e assaut pour conserver sa ceinture de l’IBF et ravir celles du WBA et de l’IBO samedi à Londres.

Devant une bruyante foule de 90 000 spectateurs au stade Wembley, Joshua (19-0, 19 KO) et Klitschko (64-5, 53 KO) se sont frappés à qui mieux mieux et ont montré de la ténacité avant que Joshua ne trouve un moyen de renverser l’ancien champion du monde.

Le duel était partagé lorsque Joshua a ébranlé son rival avec un uppercut de la droite tôt au 11e round. Joshua s’est alors rué sur Klitschko, qu’il a envoyé au tapis une première fois grâce à un crochet de la gauche.

Klitschko s’est relevé mais une autre rafale de coups l’attendait.

Joshua a de nouveau expédié son adversaire au matelas avant de le marteler de coups à la tête alors que Klitschko était adossé aux câbles, forçant l’arbitre David Fields à mettre fin à l’affrontement.