AVONDALE, La. — Jonas Blixt et Cameron Smith n’ont pas commis de boguey en troisième ronde et ils ont remis une carte de 68 (moins-4) à la Classique Zurich, samedi, pour se donner une priorité de quatre coups en tête.

Le duo a bien négocié les bourrasques lors de la troisième ronde, qui se jouait sous la formule de coups en alternance. Blixt et Cameron ont réussi quatre oiselets et ils montrent un pointage cumulatif de moins-19. Leur avance n’était que d’un seul coup à l’amorce de la journée de samedi.

Les équipes composées de Kevin Kisner et Scott Brown (67) ainsi que Nick Watney et Charley Hoffman (69) se retrouvent à égalité au deuxième échelon, à moins-15. Les Américains Jordan Spieth et Ryan Palmer suivent à moins-14 en vertu d’une ronde de 70.

La dernière ronde se jouera sous la formule de la meilleure balle, tout comme ce fut le cas en deuxième ronde. Les deux joueurs vont jouer leur balle, mais le meilleur pointage par trou sera inscrit à la carte.

Les Canadiens David Hearn et Graham DeLaet ont joué 72 et ils sont à égalité au 31e rang, à moins-7.