WASHINGTON — Jake Guentzel et Phil Kessel ont obtenu deux buts et une mention d’aide chacun et les Penguins de Pittsburgh ont facilement vaincu les Capitals de Washington par le score de 6-2 lors du deuxième match de la série demi-finale de l’Association Est, samedi soir à Washington.

Les Penguins n’ont eu besoin que de 24 tirs pour balayer les honneurs des deux premiers matchs dans le château-fort des Capitals, où les hommes de Barry Trotz n’ont subi que neuf défaites en saison régulière.

Du coup, les Capitals se retrouvent dans une position historiquement précaire. Selon Elias Sports Bureau, les équipes qui ont perdu, à domicile, les deux premiers matchs d’une série quatre de sept présentent une fiche combinée de 18-69 (21,7 pour cent).

La série se poursuivra lundi et mercredi à Pittsburgh où la troupe de Mike Sullivan cherchera à poursuivre sa récente domination des Capitals lors des séries éliminatoires et même éliminer les champions du Trophée des Présidents.

Depuis leur revers lors du premier match de la demi-finale de l’Association Est l’an dernier, les Penguins ont gagné six de leurs sept dernières rencontres des séries face aux Capitals.

Matt Cullen, en désavantage numérique, et Evgeni Malkin ont réussi les deux autres buts des Penguins, en plus de récolter une mention d’aide chacun.

Sidney Crosby a contribué à la victoire avec deux mentions d’aide pendant que Marc-André Fleury bloquait 34 rondelles.

La riposte des Capitals est venue de Matt Niskanen, en deuxième période, et de Nicklas Backstrom, au troisième vingt.

Backstrom a ajouté une mention d’aide tandis qu’Alex Ovechkin participait aux deux buts des siens.

Dans la défaite, le gardien Braden Holtby a été retiré du match après la deuxième période, lors de laquelle il a concédé trois buts en seulement neuf tirs.

Il a été remplacé par Philipp Grubauer lui-même victime de deux buts sur neuf tirs. Le dernier filet des Penguins, le deuxième de Guentzel, a été marqué dans une cage déserte.

Les Capitals ont amorcé la troisième période avec un recul de 3-1 après avoir perdu le premier duel de la série, 3-2 jeudi soir.

Holtby a remporté le trophée Vézina la saison dernière et est l’un des trois finalistes cette saison après une récolte de 42 victoires en saison régulière.

Depuis le début des séries éliminatoires, le gardien des Capitals affiche une moyenne de buts alloués de 2,62 et un un taux d’arrêts de ,911.

