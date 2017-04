RICHMOND, Va. — Joey Logano s’est détaché de ses poursuivants après une relance avec environ 20 tours à faire et il a filé vers la victoire, dimanche, au Richmond International Raceway.

Logano s’était qualifié cinquième, mais il avait dû commencer la course en 37e position en raison d’un changement de transmission. Il a devancé son coéquipier chez Penske Brad Keselowski en tête quand Keselowski a dû défendre sa position contre Kyle Busch dans la ligne intérieure.

Logano a ensuite doublé Kyle Larson et cinq autres pilotes qui étaient restés en piste quand tous les autres pilotes étaient passés aux ravitaillements avec un peu plus de 20 tours à faire. Logano a fait cavalier seul jusqu’à ce qu’on lui présente le drapeau à damiers pendant que Keselowski et Denny Hamlin luttaient pour la deuxième place.

Keselowski a finalement pris le deuxième rang. Hamlin, Ricky Stenhouse fils et Kevin Harvick ont complété le top-5.