NASHVILLE — Cody McLeod a inscrit l’éventuel but gagnant tôt en deuxième période et les Predators de Nashville ont battu les Blues de St. Louis 3-1, dimanche, pour prendre les devants 2-1 dans leur série de deuxième tour.

Les défenseurs Ryan Ellis et Roman Josi ont aussi touché la cible tandis que Colton Sissons a ajouté deux aides. Les Predators ont dominé les Blues 34-23 au chapitre des tirs au but et ils ont signé une septième victoire de suite devant leurs partisans en séries éliminatoires, dont trois ce printemps.

Alex Steen a été l’unique buteur des Blues, qui ont encaissé un premier revers à l’étranger depuis le début des séries.

Le gardien des Blues Jake Allen a gardé son équipe dans le match avant d’être remplacé par un attaquant supplémentaire avec plus de quatre minutes à faire en troisième période.

Pekka Rinne a effectué 22 arrêts devant le filet des Predators, dont plusieurs en fin de rencontre pour préserver la victoire.

Le match no 4 sera présenté mardi, à Nashville.

Les Predators n’avaient pas obtenu un seul avantage numérique lors de leur défaite lors du deuxième match à St. Louis et ils ont presque ouvert la marque dans cette situation en première période dimanche.

Les Blues venaient d’écouler une punition quand Ellis a ouvert le pointage à 10:34 à l’aide d’un lancer frappé. Ellis a maintenant récolté au moins un point à ses six derniers matchs.

Les défenseurs des Predators ont récolté sept buts et 13 aides depuis le début des séries.

McLeod a creusé l’écart avec son premier but des séries après 2:29 de jeu en deuxième période. Il a surpris Allen du revers quelques instants après que les Blues eurent écoulé leur troisième punition du match.

Les Blues ont décoché leur premier tir en deuxième période après 12:59 de jeu, mais il a franchi la ligne des buts. Steen a dévié un tir de la pointe d’Alex Pietrangelo derrière Rinne.

Rinne a ensuite frustré David Perron sur une descente en surnombre, permettant aux Predators de retraiter au vestiaire avec une avance d’un but.

Le défenseur des Blues Robert Bortuzzo a atteint le poteau tôt en troisième période, puis Josi a porté le coup de grâce avec 5:49 à faire.