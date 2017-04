AVONDALE, La. — Kevin Kisner a calé une approche coupée pour un aigle au 18e trou, propulsant son coéquipier Scott Brown et lui vers une prolongation contre Jonas Blixt et Cameron Smith, dimanche, à la Classique Zurich.

Le coup spectaculaire de Kisner — qui a rebondi sur un vert détrempé et a cogné le fanion avant de tomber dans la coupe après avoir franchi environ 95 pieds — a forcé Smith à caler un roulé d’un pied et demi pour un oiselet et pour égaler leurs rivaux.

Kisner et Brown ont joué 60 (moins-12) lors de la ronde disputée sous le format meilleure balle, tandis que Blixt et Smith ont remis une carte de 64. Les deux duos se retrouvent à moins-27 après quatre rondes au TPC Louisiana, qui accueille le premier tournoi par équipes de la PGA en 36 ans. La prolongation sera disputée lundi.

Blixt et Smith n’ont toujours pas commis de boguey et ils semblaient se diriger vers la victoire avant que Kisner ne mêle les cartes. La quatrième ronde a pris fin tout juste avant que la noirceur soit trop importante pour continuer à jouer. Le jeu avait été interrompu pendant six heures plus tôt dans la journée en raison d’orages.

David Hearn, de Brantford, en Ontario, et Graham DeLaet, de Weyburn, en Saskatchewan, ont remis une carte de 63 pour conclure le tournoi à égalité au 22e rang à moins-16.