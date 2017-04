EDMONTON — Les Ducks d’Anaheim n’ont pas dit leur dernier mot, eux qui ont défait les Oilers d’Edmonton 6-3, dimanche.

Les Oilers mènent tout de même la série de deuxième tour 2-1, après avoir gagné les deux premiers matchs à Anaheim.

Jakob Silfverberg a inscrit deux buts pour les Ducks et son deuxième du match va faire jaser à Edmonton jusqu’au quatrième match, mercredi.

Les Oilers ont contesté le but, croyant qu’il y avait hors-jeu, mais les arbitres ont accordé le but.

Le capitaine des Ducks Ryan Getzlaf a récolté un but et une aide et les Ducks ont aussi profité de buts de Rickard Rakell, Chris Wagner et Ryan Kesler.

Le gardien des Ducks John Gibson a effectué 24 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Cam Talbot a repoussé 22 tirs.

Connor McDavid, Patrick Maroon et Anton Slepyshev ont répliqué pour les Oilers, tandis que Kris Russell a amassé deux aides.

Rakell a donné le ton à la rencontre en marquant après 25 secondes de jeu quand Getzlaf l’a envoyé en échappée avec une très longue passe parfaite.

Silfverberg a ensuite calmé les ardeurs des partisans des Oilers en creusant l’écart à 5:32. Puis, Getzlaf a porté la marque à 3-0 à 11:51 après qu’il eut intercepté un dégagement de Darnell Nurse.

Les Oilers ont donné signe de vie avec 40 secondes à faire à la première période. Le tir de Russell a dévié sur Ryan Nugent-Hopkins et Maroon avant d’aboutir derrière Gibson.

Les partisans des Oilers ont recommencé à y croire quand une remise de David Desharnais a dévié sur le patin de Slepychev avant de franchir la ligne des buts après 1:28 de jeu en deuxième période.

McDavid a ensuite semé l’hystérie au Rogers Place en ramenant les deux équipes à la case départ à 8:40. Il s’est débarrassé du défenseur Sami Vatanen à l’aide d’un changement de direction abrupte et il a ensuite déjoué Gibson d’un tir parfait.

Les Ducks ont toutefois répliqué 40 secondes plus tard. Wagner a surpris Talbot d’un angle restreint quand le disque a frappé l’intérieur du bloqueur du gardien avant d’aboutir dans l’objectif.

Silfverberg a creusé l’écart dans la controverse tôt en troisième période et Kesler a mis fin aux espoirs de remontée des Oilers à mi-chemin du dernier vingt.